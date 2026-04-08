Dermatite atopica | tra inquinamento stress e rischi infezioni

Una specialista in Dermatologia e Venereologia ha spiegato le cause e i fattori che possono influenzare la dermatite atopica, rispondendo alle domande di una madre preoccupata per il bambino. La discussione si concentra sui legami tra questa condizione della pelle e aspetti come l'inquinamento, lo stress e il rischio di infezioni. La professionista ha fornito chiarimenti sui meccanismi e sui possibili elementi scatenanti.

La professoressa Pucci Romano, esperta in Dermatologia e Venereologia, chiarisce le dinamiche della dermatite atopica per rispondere ai dubbi di una madre preoccupata per il figlio. L’analisi mette in luce come questa condizione complessa stia colpendo un numero crescente di persone, specialmente tra gli adulti. Il quadro clinico si manifesta con una pelle estremamente secca. Questo fenomeno deriva da un malfunzionamento del film idrolipidico nella sua parte sebacea, che è strettamente legato allo stato di salute del microbiota cutaneo. Quando l’equilibrio dei batteri sulla pelle fallisce, alcuni germi prendono il sopravvento. Questa vulnerabilità espone i pazienti a rischi maggiori di contrarre infezioni virali, come molluschi contagiosi, verruche o herpes, oltre alla frequente comparsa di impetigine nei bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dermatite atopica: tra inquinamento, stress e rischi infezioni Psoriasi e dermatite atopica, come affrontarle e perché l’infiammazione cronica va oltre la pelleQuando si parla di relazione con gli altri, è abbastanza ovvio che quanto si vede diventi il primo punto d’attenzione. Dermatite atopica e freddo. I rimedi consigliati dall’esperto per calmare il prurito e la pelle secca in invernoLe persone che soffrono di dermatite atopica spesso notano un peggioramento del benessere cutaneo durante la stagione invernale. Si parla di: Dermatite atopica: ecco perché sta aumentando e cosa fare. La dermatologa risponde. Dermatite atopica: perché è in crescita anche tra gli adultiChe cos’è la dermatite atopica e com’è possibile gestirla al meglio? La Professoressa Pucci Romano risponde alla lettera di una nostra lettrice ... iodonna.it 98° Congresso nazionale SIDeMaST. Inquinamento e cute, un binomio pericoloso per la Dermatite atopicaNumerosi studi dimostrato la connessione tra cambiamenti climatici, inquinamento ambientale ed incremento della dermatite atopica. La cute dei soggetti colpiti è infatti maggiormente sensibile se ... quotidianosanita.it