"Ancona Porto Futuro". È questo il nome dell’associazione promossa dai servizi tecnico-portuali del porto di Ancona che sta nascendo all’interno dello scalo dorico. Dentro ci sono molte figure professionali: piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, compagnie portuali e imprese dei servizi ecologici e operativi rappresentano l’origine dell’iniziativa: "Siamo una componente essenziale del sistema portuale, spesso poco rappresentata nel dibattito pubblico, ma determinante per garantire sicurezza, continuità operativa e funzionamento della catena logistica". A dare la spinta a questo gruppo di lavoro è stata la recente discussione attorno alla realizzazione del banchinamento per le grandi navi da crociera che ‘Ancona Porto Futuro’, ci tiene a puntualizzare, non è il Molo Clementino, ma la Darsena Fincantieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova associazione dei portuali: "Grandi navi per le crociere, in gioco c’è il futuro dello scalo"

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