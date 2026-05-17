Croce Rossa oltre 13mila interventi Inaugurata la nuova ambulanza

La Croce Rossa ha effettuato più di 13.000 interventi nel corso dell'ultimo anno, dimostrando la presenza costante sul territorio. Recentemente è stata inaugurata una nuova ambulanza, destinata a migliorare le capacità di intervento e a rispondere alle richieste di emergenza. L'acquisto e l'installazione di questo mezzo rappresentano un passo avanti nella dotazione delle risorse a disposizione dei volontari. La presenza di questa nuova ambulanza testimonia l'impegno dell'associazione nel garantire assistenza tempestiva e efficace.

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È una risposta concreta e tangibile alle esigenze e alla necessità di aiutare gli altri nel pieno rispetto della missione associativa. L’impegno della Croce Rossa Italiana di Spezia profuso nel campo delle emergenze, oltre alle tante iniziative sociali di accoglienza, prevenzione e supporto con un occhio particolarmente attento al mondo giovanile, si rafforza con l’ingresso nel parco mezzi di una nuova ambulanza che ha fatto la sua prima uscita ufficiale ieri mattina in piazza Mentana. Il mezzo verrà destinato ai servizi di emergenza sanitaria in convenzione con il 118. All’inaugurazione erano presenti al fianco del presidente Luigi De Angelis i volontari, il direttore del 118 il dottor Fabio Ferrari e per l’amministrazione comunale l’assessore Giulio Guerri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Croce Rossa, oltre 13mila interventi. Inaugurata la nuova ambulanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Borgomanero, la nuova casa della Croce Rossa nel nome di Ugo Mauri: inaugurata la centrale operativaIl comitato locale della Croce rossa italiana di Borgomanero ha una nuova casa per il coordinamento delle emergenze. Leggi anche: Cinque morti sospette in ambulanza, indagato operatore Croce Rossa Croce Rossa, oltre 13mila interventi. Inaugurata la nuova ambulanzaÈ una risposta concreta e tangibile alle esigenze e alla necessità di aiutare gli altri nel pieno rispetto della missione associativa. L’impegno della Croce Rossa Italiana di Spezia profuso nel campo ... lanazione.it Dalla parte degli altri. Croce Rossa impegnata in oltre 13mila interventi: Competenza e umanitàNella vita, di giorno, vende registratori di cassa. Di notte, invece, è lui a registrare tutte le emozioni che si contano in una vita. Come quando quella notte, ha stretto il piccolo Erik tra le sue ... lanazione.it