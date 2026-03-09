A La Spezia, il 9 marzo 2026, un gruppo di giovani della Croce Rossa Italiana ha passato un anno a sensibilizzare i coetanei sui rischi legati agli eccessi, attraverso incontri e attività informative. Durante un evento serale, alcuni di loro indossavano la divisa e hanno parlato con i giovani presenti, mentre altri si preparavano a vivere la notte, promuovendo comportamenti responsabili.

La Spezia, 9 marzo 2026 – Da una parte ci sono i ragazzi che si preparano a vivere la notte. Dall’altra i coetanei che indossando la divisa della Croce Rossa Italiana raccomandano prudenza. Il bilancio di un anno di condivisione ha evidenziano il notevole impegno del gruppo giovanile della Cri della Spezia profuso nella sesta edizione di “Saturday Drive Night”, il progetto di educazione alla sicurezza stradale sostenuto dal sindacato nazionale degli agenti di assicurazione e dal Comune della Spezia. Nel corso del 2025 sono stati effettuati durante le serate di movida 1.140 alcoltest gratuiti per promuovere le attività di sensibilizzazione e prevenzione con l’obiettivo di diffondere comportamenti responsabili e stili di vita sani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un anno di impegno: i giovani della Croce Rossa spiegano ai coetanei i rischi degli eccessi

