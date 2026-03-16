Servizio civile nuova opportunità per i giovani nelle isole | 15 posti con la Croce Rossa

Un nuovo progetto di servizio civile offre 15 posti per i giovani di Lampedusa e Linosa. La Croce Rossa gestisce l'iniziativa, che permette ai ragazzi di partecipare a attività di volontariato e di supporto alle comunità locali. La possibilità si rivolge a chi desidera impegnarsi concretamente nel servizio alla collettività nelle isole.

Nuova opportunità per i giovani di Lampedusa e Linosa che desiderano impegnarsi in attività di volontariato e servizio alla comunità. Anche per il prossimo ciclo del Servizio civile universale la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lampedusa e Linosa potrà accogliere nuovi operatori grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il secondo anno consecutivo il comitato parteciperà al programma nazionale offrendo complessivamente 15 posti. I progetti finanziati sono “Solidarietà senza confini nel Sud Italia”, “Al tuo fianco” e “CRI Care”. Ognuno prevede quattro posti ordinari e un posto riservato ai Giovani con minori opportunità, destinato a candidati con Isee inferiore a 15 mila euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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