Un incidente ha coinvolto un Airbus durante il decollo in Croazia, quando il motore si è inclinato fino a toccare l’erba. A bordo c’erano 130 passeggeri, tutti sono stati messi in salvo. Le autorità stanno indagando sulle cause del guasto improvviso al propulsore e su come il motore abbia potuto inclinarsi in modo così insolito. L’incidente ha provocato l’interruzione delle operazioni di volo e l’intervento delle squadre di emergenza sul luogo dell’accaduto.

? Domande chiave Come ha fatto il motore a inclinarsi fino a toccare l'erba?. Cosa ha causato il guasto improvviso al propulsore dell'Airbus?. Perché i piloti hanno scelto di abortire il decollo a velocità elevata?. Quali danni strutturali ha subito il velivolo dopo l'impatto con il terreno?.? In Breve A bordo dell'Airbus A220-300 erano presenti 130 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio.. Il guasto al motore ha causato l'inclinazione del propulsore verso l'erba a Spalato.. Il sito Damacijadanas.hr ha diffuso immagini del danno strutturale al velivolo.. I passeggeri sono stati riprotetti su voli alternativi verso la destinazione tedesca.. Un... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Croazia, Airbus fuori pista al decollo: 130 passeggeri salvi

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