Motore dell’aereo esplode durante il decollo | paura per 380 passeggeri di un Airbus della Delta – Video

Durante il decollo dall'aeroporto internazionale di San Paolo, un Airbus A330-300 della compagnia Delta Airlines ha subito l'esplosione del motore sinistro, che ha causato la fuoriuscita di fiamme. A bordo si trovavano circa 380 passeggeri. L'incidente si è verificato poco dopo la partenza, mentre l’aereo si trovava in fase di salita.

Il motore sinistro di un aereo è esploso, producendo fiamme, durante la fase di decollo. È avvenuto su un Airbus A330-300 della compagnia Delta Airlines poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di San Paolo, in Brasile. Il velivolo era diretto ad Atlanta, negli Stati Uniti e a bordo c’erano oltre 380 persone. Tra le urla dei presenti, il pilota è riuscito comunque a contattare la torre di controllo, effettuando un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di partenza. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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