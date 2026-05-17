Cristiano Ronaldo perde un' altra finale | scoppia in lacrime e non ritira la medaglia
Nella finale dell’Afc Champions League Two, l’Al Nassr ha subito una sconfitta per 1-0 contro i giapponesi del Gamba Osaka. Cristiano Ronaldo, presente in campo, ha avuto un momento di forte emozione e si è lasciato andare alle lacrime, senza ritirare la medaglia al termine della partita. La squadra ha concluso la competizione senza il trofeo, mentre il calciatore ha mostrato chiaramente la delusione per l’esito dell’incontro.
L’Al Nassr perde la finale dell’Afc Champions League Two contro i giapponesi del Gamba Osaka (1-0) e Cristiano Ronaldo si dispera. La delusione è talmente grande che il portoghese si siede in panchina e scoppia a piangere, poi fugge negli spogliatoi senza ritirare la medaglia per il secondo posto, disertando così la premiazione. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Heisse Meinung, Cristiano Ronaldo ist der überbewertetste Spieler in der GOAT Debate und ich sage das als jemand der Cristiano mag. reddit
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