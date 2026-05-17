Cristiano Ronaldo perde un' altra finale | scoppia in lacrime e non ritira la medaglia

Nella finale dell’Afc Champions League Two, l’Al Nassr ha subito una sconfitta per 1-0 contro i giapponesi del Gamba Osaka. Cristiano Ronaldo, presente in campo, ha avuto un momento di forte emozione e si è lasciato andare alle lacrime, senza ritirare la medaglia al termine della partita. La squadra ha concluso la competizione senza il trofeo, mentre il calciatore ha mostrato chiaramente la delusione per l’esito dell’incontro.

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