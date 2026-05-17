Cristiano Ronaldo perde un' altra finale | scoppia in lacrime e non ritira la medaglia

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale dell’Afc Champions League Two, l’Al Nassr ha subito una sconfitta per 1-0 contro i giapponesi del Gamba Osaka. Cristiano Ronaldo, presente in campo, ha avuto un momento di forte emozione e si è lasciato andare alle lacrime, senza ritirare la medaglia al termine della partita. La squadra ha concluso la competizione senza il trofeo, mentre il calciatore ha mostrato chiaramente la delusione per l’esito dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Al Nassr perde la finale dell’Afc Champions League Two contro i giapponesi del Gamba Osaka (1-0) e Cristiano Ronaldo si dispera. La delusione è talmente grande che il portoghese si siede in panchina e scoppia a piangere, poi fugge negli spogliatoi senza ritirare la medaglia per il secondo posto, disertando così la premiazione. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cristiano ronaldo perde un altra finale scoppia in lacrime e non ritira la medaglia
© Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo perde un'altra finale: scoppia in lacrime e non ritira la medaglia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CRISTIANO RONALDO DI NUOVO IN ROVESCIATA | AL NASSR-AL KHALEEJ 4-1 | SAUDI PRO LEAGUE | COMO TV

Video CRISTIANO RONALDO DI NUOVO IN ROVESCIATA | AL NASSR-AL KHALEEJ 4-1 | SAUDI PRO LEAGUE | COMO TV

Sullo stesso argomento

Cristiano Ronaldo perde la finale con l’Al Nassr e sparisce: non ritira la medaglia del 2° postoAncora una delusione per Cristiano Ronaldo nella sua avventura con l'Al Nassr: il 41enne portoghese ha perso la finale di AFC Champions League Two ed...

Ronaldo perde la finale di Champions asiatica e rifiuta la medaglia d’argento – VIDEOPassa il tempo, ma Cristiano Ronaldo e l’accettazione della sconfitta continuano a essere due rette parallele.

cristiano ronaldo cristiano ronaldo perde unCristiano Ronaldo perde la finale dell’Afc Champions League Two, fugge e non torna in campo per la premiazioneA CR7 non piace perdere, ma tutti hanno notato la mancanza del portoghese distrutto per la sconfitta del suo Al Nassr contro i giapponesi del Gamba Osaka ... corriere.it

cristiano ronaldo cristiano ronaldo perde unCristiano Ronaldo perde la finale con l’Al Nassr e sparisce: non ritira la medaglia del 2° postoAncora una delusione per Cristiano Ronaldo nella sua avventura con l'Al Nassr: il 41enne portoghese ha perso la finale di AFC Champions League Two ed è ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web