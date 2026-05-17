Crisi finanziaria dell' Ente | Il Ministero dell' Interno ha comunicato ufficialmente che il bilancio del Comune è sospeso
Il Ministero dell'Interno ha annunciato ufficialmente che il bilancio del Comune è sospeso a causa di una crisi finanziaria dell'ente. Questa decisione arriva dopo che il Tar ha respinto la richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Castel Morrone. La sospensione del bilancio è stata comunicata in un momento di tensione tra le autorità locali e nazionali, mentre le polemiche sulla gestione amministrativa continuano a susseguirsi. La situazione rimane aperta e suscita attenzione tra i cittadini e le forze politiche.
Dopo il pronunciamento del Tar che ha detto ‘no’ allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Morrone, non si fermano le polemiche. Ad infuocare ancor di più il clima in paese sono le dure parole del consigliere di minoranza Antonio Riello che evidenzia come la crisi finanziaria che sta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
PODCAST DIRITTO AMMINISTRATIVO | Ordinamento Ministero dell'Economia e delle Finanze
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