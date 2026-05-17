Crescere in bici senza pressioni la filosofia del Team Bike 2000 | I ragazzi devono essere felici

Nel Team Bike 2000, i bambini dai 3 ai 12 anni praticano il ciclismo senza pressioni, seguendo il principio che devono essere felici mentre pedalano. La filosofia della squadra si basa sulla convinzione che il divertimento sia fondamentale per i più giovani. Dopo questa fase, i ragazzi possono passare alla categoria Extreme 2000, che comprende diverse categorie di età. La priorità rimane sempre il benessere e la soddisfazione dei partecipanti, senza forzature o obiettivi competitivi precoci.

“La cosa che dico sempre ai bambini è una: sei felice? Nel Team Bike 2000 abbiamo bambini dai 3 fino ai 12 anni, poi passano all'Extreme 2000 con tutte le varie categorie. Il nostro obiettivo è portare avanti questi ragazzini, farli crescere senza pressarli”. Giovanni Saccà racconta una delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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