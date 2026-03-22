Il Como sogna la qualificazione in Champions League e Fabregas toglie la pressione dalle spalle dei giocatori: "I social stanno ammazzando le persone, il talento, il carattere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda La filosofia di Fabregas al Como 8220...

Temi più discussi: Tensione tra Fabregas e Gasperini: cos'è successo al fischio finale di Como-Roma; Fabregas, momento magico: vince la XV edizione del Premio Bearzot; FIGC, Gravina: Migliore condizioni per gli arbitri e su Fabregas…; Fabregas e Chivu, questo non è calcio! Como-Inter la più brutta partita dell'anno.

La filosofia di Fabregas al Como: Io mangio la m….a, i miei giocatori devono essere liberiIl Como sogna la qualificazione in Champions League e Fabregas toglie la pressione dalle spalle dei giocatori: I social stanno ammazzando le persone ... fanpage.it

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Il Como è avanti 2-0 contro il Pisa al termine dei primi 45 minuti: in questo momento gli uomini di Fabregas sono a +3 dal quinto posto della Juventus facebook

#Fabregas: “I social stanno ammazzando il talento e il carattere delle persone. Il Club è forte, se sbagliamo è colpa mia ma i giocatori devono sentirsi liberi di esprimersi e sfruttar loro talento. Ci sono io che mangio la me**a. Ieri ho visto la #Juve, ma non tifavo x.com