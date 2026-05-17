Vibo Valentia – Dalla puglia a Vibo Valentia l’Artista e designer di grande talento, “Monica Ingrosso” sarà presente con le sue creazioni presso il Valentianum alla presentazione del volume Hipponium Aeterna. Lei si distingue per la sua capacità di unire arte e moda in creazioni eleganti, contemporanee e ricche di personalità. Con una sensibilità raffinata e una spiccata attenzione al dettaglio, le sue opere vestono il corpo di emozioni, trasformando ogni capo in una vera e propria espressione artistica. La sua collaborazione con il mondo della scuola e della formazione rappresenta un ponte prezioso tra creatività professionale e giovani talenti, dove l’arte diventa strumento di crescita e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Creatività e passione vestono la bellezza a Hipponion Aeterna, tra arte e cultura

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