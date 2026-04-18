Nuova attività a Terni | Creatività passione per la cultura asiatica e tanta voglia di costruire il futuro
A Terni nasce una nuova attività che unisce creatività e passione per la cultura asiatica, con l’obiettivo di costruire un futuro condiviso. L’iniziativa deriva da un’amicizia di lunga data, nata sui banchi di scuola, e consolidata attraverso un’esperienza lavorativa comune. I protagonisti sono determinati a sviluppare progetti che valorizzino gli aspetti culturali e creativi legati all’Asia. La loro intenzione è di portare avanti questa attività con impegno e dedizione.
Una longeva amicizia coltivata sui banchi di scuola e rafforzata ulteriormente da una significativa esperienza lavorativa. Le giovanissime imprenditrici Agnese e Rebecca hanno inaugurato un nuovo punto vendita nel quartiere di San Giovanni ‘basso’, denominato ‘Viaggio di Sapori’: un market che.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Nuova attività a Terni, il sogno diventa realtà: “Abbino uno stile casual ad elegante puntando su originalità e creatività”Ventidue anni compiuti, idee chiare e determinazione forte nel perseguire un sogno.
Leggi anche: Il Ferrari Club di Forlimpopoli prepara un 2026 denso di attività: "Gli ospiti ci tengono a venire perchè qui si respira tanta passione"
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Nuova attività a Terni, il sogno diventa realtà: Abbino uno stile casual ad elegante puntando su originalità e creatività; Terni, commercio: una giovane punta su via Mancini. Le novità; Terni, 20 aprile: Convegno Scuola della Costituzione o Scuola-azienda?; Salute al femminile al Santa Maria di Terni per la nuova edizione della Open Week.
Terni, largo alle palestre: nuova apertura in via Mazzini. I movimenti del commerciodi Ma. Gi. Pen. Largo alle palestre a Terni. In città dopo le due aperture di GreenTheory in strada di Cospea e Palazzo Briganti (corso Vecchio) – e la terza al momento solo annunciata sui social in z ... umbria24.it
Via libera alla nuova sede regionale di TerniUn profondo miglioramento degli spazi e delle attività amministrative che si pone l'obiettivo di riorganizzare gli uffici che la Regione Umbria possiede nella città di Terni, rendendo più funzionali ... ansa.it
Oggi abbiamo intervistato Salvatore Zammataro, titolare della nuova attività SPEED BIKE a Scordia Un negozio dedicato al mondo del ciclismo: biciclette per bambini e adulti, mountain bike, accessori e assistenza tecnica per tutti i ciclisti. L’inaugurazion - facebook.com facebook