Nuova attività a Terni | Creatività passione per la cultura asiatica e tanta voglia di costruire il futuro

A Terni nasce una nuova attività che unisce creatività e passione per la cultura asiatica, con l’obiettivo di costruire un futuro condiviso. L’iniziativa deriva da un’amicizia di lunga data, nata sui banchi di scuola, e consolidata attraverso un’esperienza lavorativa comune. I protagonisti sono determinati a sviluppare progetti che valorizzino gli aspetti culturali e creativi legati all’Asia. La loro intenzione è di portare avanti questa attività con impegno e dedizione.