Nuova attività a Terni | Creatività passione per la cultura asiatica e tanta voglia di costruire il futuro

Da ternitoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni nasce una nuova attività che unisce creatività e passione per la cultura asiatica, con l’obiettivo di costruire un futuro condiviso. L’iniziativa deriva da un’amicizia di lunga data, nata sui banchi di scuola, e consolidata attraverso un’esperienza lavorativa comune. I protagonisti sono determinati a sviluppare progetti che valorizzino gli aspetti culturali e creativi legati all’Asia. La loro intenzione è di portare avanti questa attività con impegno e dedizione.

Una longeva amicizia coltivata sui banchi di scuola e rafforzata ulteriormente da una significativa esperienza lavorativa. Le giovanissime imprenditrici Agnese e Rebecca hanno inaugurato un nuovo punto vendita nel quartiere di San Giovanni ‘basso’, denominato ‘Viaggio di Sapori’: un market che.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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