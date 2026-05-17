Un progetto che unisce musica, sport e innovazione tecnologica si propone di promuovere l’inclusione attraverso diverse attività. L’obiettivo è mettere in luce le iniziative di realtà che lavorano per favorire l’accessibilità e la partecipazione di tutti. L’iniziativa nasce con il desiderio di condividere le esperienze positive e di mostrare come la creatività possa essere uno strumento per abbattere le barriere. La campagna coinvolge diverse realtà attive nel campo sociale e culturale.

"Questa iniziativa viene dal cuore perché vuole dare evidenza a tutto ciò che di bello stanno facendo tante realtà a favore dell’inclusione". Parole dell’assessore allo sport Pierluigi Vossi, che con i colleghi Costanza Spera e Fabrizo Croce, ha presentato “Creativamente Insieme“, la manifestazione organizzata dal Consorzio Auriga che mercoledì prossimo colorerà il centro di Perugia, trasformando il cuore della città in un laboratorio a cielo aperto all’insegna dell’integrazione e della condivisione. Nata circa vent’anni fa da un’intuizione degli studenti delle scuole superiori locali, la manifestazione ha saputo evolversi da semplice giornata di festa scolastica a pilastro dell’inclusività regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Creativamente insieme Vince l’inclusione tra musica, sport e invenzioni tecnologiche

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