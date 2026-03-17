INDIRE call su musica d’insieme e inclusione | adesioni entro il 27 marzo per il convegno Eufonica 2026

INDIRE ha aperto una call for paper dedicata alla musica d’insieme e all’inclusione, invitando studiosi e professionisti a presentare i propri contributi entro il 27 marzo. L’iniziativa si inserisce nel contesto del convegno “La musica d’insieme come pratica trasformativa” che si terrà il 16 maggio 2026 durante Eufonica 2026. L’evento si focalizza sull’importanza della musica come strumento di partecipazione e benessere collettivo.

INDIRE promuove una call for paper in vista del convegno “La musica d’insieme come pratica trasformativa: inclusione, partecipazione e benessere”, in programma sabato 16 maggio 2026 nell’ambito di Eufonica 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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