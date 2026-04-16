Tahirys Dos Santos dopo l'inferno di Crans Montana è pronto al su primo contratto | firmerà col Metz

Dopo essere sopravvissuto a un grave incendio a Crans-Montana e aver riportato ustioni, il 19enne Tahirys Dos Santos si appresta a firmare il suo primo contratto professionistico con l'FC Metz. L'evento si è verificato circa quattro mesi fa e da allora il giovane calciatore ha intrapreso un percorso di recupero. La firma del nuovo accordo rappresenta un passo importante nella sua carriera sportiva.

A quasi quattro mesi dal terribile incendio del Crans-Montana, cui è sopravvissuto riportando gravi ustioni, il 19enne Tahirys Dos Santos ora firmerà il suo primo contratto da professionista con l'FC Metz.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Salvò la sua fidanzata a Crans-Montana: Tahirys Dos Santos torna al MetzIl terzino 19enne Tahirys Dos Santos del Metz salvò la sua fidanzata dalle fiamme dell'incendio a Crans-Montana la notte di capodanno. Tahirys Dos Santos racconta l’orrore di Crans Montana: “Vedevo i miei vestiti sciogliersi addosso”Tahyris Dos Santos, il 19enne calciatore del Metz, è tornato a parlare del dramma dell'incendio di Capodanno dove era presente con la sua fidanzata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tahirys Dos Santos torna ad allenarsi: l'eroe di Crans Montana commuove il web; Tahirys Dos Santos to return with Metz reserves after Crans-Montana tragedy; Torna in campo tre mesi dopo l'inferno; Il calciatore eroe di Crans-Montana è tornato ad allenarsi dopo quattro mesi: il web si commuove. Tahirys Dos Santos dopo l’inferno di Crans Montana è pronto al su primo contratto: firmerà col MetzA quasi quattro mesi dal terribile incendio del Crans-Montana, cui è sopravvissuto riportando gravi ustioni, il 19enne Tahirys Dos Santos ora firmerà ... fanpage.it Tahirys Dos Santos torna ad allenarsi nelle strutture del Metz. Rimase ustionato a Crans-MontanaIl ritorno alla normalità, in certi casi, vale più di qualsiasi vittoria. E quello di Tahirys Dos Santos è un piccolo grande segnale. tuttomercatoweb.com Tahirys Dos Santos, 19anni, è tornato ad allenarsi col Metz #SportMediaset facebook