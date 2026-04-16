Tahirys Dos Santos dopo l'inferno di Crans Montana è pronto al su primo contratto | firmerà col Metz

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere sopravvissuto a un grave incendio a Crans-Montana e aver riportato ustioni, il 19enne Tahirys Dos Santos si appresta a firmare il suo primo contratto professionistico con l'FC Metz. L'evento si è verificato circa quattro mesi fa e da allora il giovane calciatore ha intrapreso un percorso di recupero. La firma del nuovo accordo rappresenta un passo importante nella sua carriera sportiva.

A quasi quattro mesi dal terribile incendio del Crans-Montana, cui è sopravvissuto riportando gravi ustioni, il 19enne Tahirys Dos Santos ora firmerà il suo primo contratto da professionista con l'FC Metz.🔗 Leggi su Fanpage.it

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