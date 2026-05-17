Crans-Montana calciatore Tahirys Dos Santos e la fidanzata in pubblico con i segni del rogo | Penso a chi è in ospedale
A Crans-Montana, un calciatore di 19 anni e la sua fidanzata sono stati visti pubblicamente mostrando i segni di un incendio che li ha costretti a un ricovero ospedaliero prolungato. Durante un evento ufficiale, il giocatore ha dichiarato di pensare alle vittime ancora in ospedale. Entrambi sono apparsi con evidenti tracce delle ustioni riportate durante l’incidente avvenuto presso il locale Constellation. La loro presenza in pubblico si è svolta senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
"Penso alle vittime ancora in ospedale" ha dichiarato il 19enne calciatore elvetico presentandosi sul palco in un evento ufficiale con la fidanzata, entrambi con i segni del rogo che li ha costretti a un lungo ricovero in ospedale dopo la tragedia del Constellation. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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