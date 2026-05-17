Crans-Montana calciatore Tahirys Dos Santos e la fidanzata in pubblico con i segni del rogo | Penso a chi è in ospedale

A Crans-Montana, un calciatore di 19 anni e la sua fidanzata sono stati visti pubblicamente mostrando i segni di un incendio che li ha costretti a un ricovero ospedaliero prolungato. Durante un evento ufficiale, il giocatore ha dichiarato di pensare alle vittime ancora in ospedale. Entrambi sono apparsi con evidenti tracce delle ustioni riportate durante l’incidente avvenuto presso il locale Constellation. La loro presenza in pubblico si è svolta senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui