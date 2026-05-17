A Courmayeur, gli studenti di una scuola hanno approfondito il rapporto tra alimentazione e sport attraverso l’esperienza di un’atleta di Coppa del Mondo. Durante le lezioni, i bambini hanno esaminato le scatole alimentari, cercando di capire come la dieta possa influenzare le performance sportive. La discussione si è concentrata su aspetti pratici, come l’importanza di determinati cibi e le abitudini alimentari degli atleti professionisti. La iniziativa ha coinvolto i giovani in un percorso di scoperta del legame tra alimentazione e attività fisica.

? Domande chiave Come influisce la dieta sulle prestazioni di un'atleta di Coppa del Mondo?. Cosa hanno scoperto i bambini analizzando le box alimentari in classe?. Perché la ristorazione è diventata un pilastro educativo nelle scuole valdostane?. Come si combattono i prodotti industriali attraverso l'educazione alimentare dei piccoli?.? In Breve Nutrizionista Caterina Ciancamerla ha analizzato box alimentari con le classi della scuola Valdigne Mont Blanc.. Graziano Dominidiato e Adriano Valieri hanno rappresentato Fipe Confcommercio Valle d'Aosta durante l'evento.. Edoardo Melgara ha sottolineato il ruolo della ristorazione come veicolo di valori per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courmayeur: la scuola scopre il legame tra cibo e sport con un’atleta

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