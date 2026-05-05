A Courmayeur, torna in edicola La Tsapletta, un magazine che approfondisce aspetti legati allo sport, alla storia e all’identità locale. Nell’ultimo numero si presentano i nuovi protagonisti che adornano la copertina, mentre si racconta come siano stati celebrati i novant’anni della Scuola di Sci Monte Bianco. Il giornale offre uno sguardo sulle iniziative recenti e sui personaggi che animano la comunità.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi protagonisti che decorano la copertina di La Tsapletta?. Come hanno celebrato i novant'anni della Scuola di Sci Monte Bianco?. Quali cittadini hanno ricevuto il titolo di Chevalier de l’Autonomie?. Perché la satira del Carmentran collega Courmayeur alla provincia di Avellino?.? In Breve Ripartenza distribuzione gratuita La Tsapletta il 5 maggio 2026 nelle edicole di Courmayeur. Celebrazione novant'anni Scuola di Sci e Snowboard Monte Bianco per l'identità locale. Onorificenze Chevalier de l'Autonomie conferite a Leo Garin e Giuseppe Petigax. Ricerca storica di Albert Tamietto, Giuseppe Petigax e Cesarine Pavone per la memoria locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courmayeur: torna La Tsapletta tra sport, storia e identità locale

Notizie correlate

Dalla Valle dei Templi al fumetto, torna "Il principe ribelle" tra storia e identitàC’è un pezzo di Agrigento dentro una delle storie più epiche del cinema popolare siciliano.

Leggi anche: Addio a un pezzo di storia dello sport campano: "Personalità come la sua sono la spina dorsale dello sport locale"