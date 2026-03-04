Non ripetiamo gli errori dell' Iraq così si gioca con le vite di milioni persone Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna

Il primo ministro spagnolo ha risposto a una minaccia di Donald Trump, affermando che non bisogna ripetere gli errori dell'Iraq, poiché si rischia di mettere a rischio le vite di milioni di persone. Ha sottolineato come spesso le grandi guerre scoppino a causa di catene di risposte imprevedibili, errori di calcolo e imprevisti, evidenziando la complessità delle crisi internazionali.

«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi imprevisti, pertanto dobbiamo imparare alla storia. E non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone». È quanto ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, all'indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di autorizzare l'utilizzo delle basi congiunte di Moron e Rota, in Andalucia, nell'operazione israelo-statunitense contro l'Iran.