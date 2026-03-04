Sánchez risponde a Trump | La Spagna non sarà complice della guerra così iniziano i disastri dell' umanità | La minaccia a Madrid

Il presidente spagnolo ha risposto a un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che la Spagna non sarà coinvolta in una guerra, e ha criticato le conseguenze disastrose di tali decisioni. Ha difeso la politica del suo governo, facendo riferimento alle esperienze passate del paese, tra cui la guerra in Iraq. La dichiarazione è stata fatta in risposta alle recenti minacce di Madrid.

Pedro Sánchez tira dritto e ribadisce il suo «No alla guerra», nonostante le minacce di Donald Trump. «Non saremo complici di qualcosa di pessimo per il mondo semplicemente per paura delle rappresaglie di qualcuno», ha detto il presidente del governo spagnolo in una dichiarazione istituzionale, senza giornalisti e senza contraddittorio. Sánchez ha difeso la posizione del suo governo progressista e ha ricordato i precedenti della guerra in Iraq, con l'alleanza di ferro fra Bush, Blair e il suo predecessore Aznar, del conservatore Partito Popolare. «È stato inaccettabile». E ancora: «Non possiamo giocare alla roulette russa con il futuro di milioni di persone».