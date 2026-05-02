Un ex pilota di automobilismo ha descritto un incidente in cui perse le gambe come la più grande opportunità della sua vita. In diverse occasioni, ha affermato che senza quell'evento non sarebbe così felice e ha condiviso come questa esperienza abbia influenzato il suo percorso. Le sue parole sono state fonte di ispirazione per molte persone, che hanno seguito il suo esempio di resilienza e determinazione.

Lui, fermo, non è stato mai. Perché tra una vita e l’altra che ha vissuto, oltre il dolore e la fatica, ha scoperto un nuovo modo di stare al mondo. «Se sai cavalcare ciò che accade, magari lo trasformi anche in una cosa bella. Come è accaduto a me: penso di essere riuscito a convertire il mio incidente in un'opportunità». Frasi motivazionali, certo. «Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più». Frasi segnate da una sincerità che è stata solo sua, come solo suo è stato l’esempio. Quando partecipò per la prima volta alle Paralimpiadi, disse: «Siamo alla resa dei conti, ma la parte affascinante sono stati questi anni di avvicinamento, della creazione passo dopo passo di un sogno».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le frasi più belle di Alex Zanardi: «Se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice»

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