L’ex pugile Daniele Scardina è intervenuto a Verissimo, raccontando come sta dopo l’emorragia cerebrale e parlando delle sue gambe. Ha descritto la lunga strada verso la ripresa e ha condiviso dettagli sul progetto legato al suo recupero. La sua testimonianza ha offerto uno sguardo diretto sulla fase attuale della sua vita e sui passi intrapresi per tornare in piedi.

Daniele Scardina è entrato nello studio di Verissimo sulle sue gambe, accompagnato dal fratello Giovanni. “Era il mio sogno”, ha detto. L’ex pugile, conosciuto dagli appassionati come King Toretto, ha provato a camminare davanti al pubblico e si scusato: “Purtroppo non ci sono riuscito. Speravo di fare un’entrata migliore”. Come sta oggi Daniele Scardina La vita di Daniele Scardina è cambiata il 28 febbraio 2023 per un malore durante un allenamento di pugilato. Colpito da un’emorragia cerebrale, ha lottato per rimanere in vita ed è rimasto in coma per 45 giorni. Al risveglio ha iniziato una lunga e dura riabilitazione. Oggi riesce a camminare parzialmente e a parlare con qualche affanno: “Sono stati tre anni duri, prego tutti i giorni”, ha raccontato a Verissimo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniele Scardina entra a Verissimo sulle sue gambe, come sta King Toretto dopo l’emorragia cerebrale

Daniele Scardina a Verissimo: ‘Il mio sogno è tornare a camminare’, tre anni dopo l’emorragia cerebraleÈ entrato sulle sue gambe, accompagnato dal fratello Giovanni, tra emozione e applausi.

Daniele Scardina: il ritorno di King Toretto… un passo alla voltaIl sostegno delle sorelle Provvedi e Ignazio Moser: l’amicizia che dà forza a Daniele Scardina Le immagini trasmesse nel salotto… Le immagini...

Una selezione di notizie su Daniele Scardina.

Temi più discussi: Verissimo: Stefania Constantini e Amos Mosaner, Daniele Scardina e gli altri ospiti del weekend Video; Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 1 marzo; Ilary Blasi e le 15 cause contro Totti: il prossimo scontro sulla villa all'Eur, archiviata l'indagine per l'abbandono di Isabel; Emozioni a Verissimo: Tamberi papà, il dramma di Scardina e gli Eroi Olimpici. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin!.

Come sta Daniele Scardina? L’emorragia cerebrale nel 2023/ Sto reimparando a vivereCome sta Daniele Scardina? Dopo l'emorragia cerebrale del 2023, l'ex pugile è tornato pian piano a respirare e poi a camminare, con piccoli passi ... ilsussidiario.net

Daniele Scardina, come sta l’ex pugile: Sogno di tornare a camminare(Adnkronos) – Il mio sogno è di tornare presto a camminare. Daniele Scardina è stato ospite oggi nel salotto ... cremonaoggi.it

Daniele Scardina, come sta l’ex pugile: “Sogno di tornare a camminare” - (Adnkronos) - "Il mio sogno è di tornare presto a camminare". Daniele Scardina è stato ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove il pugile è entrato sulle sue gambe x.com

Un grande campione, un ragazzo che non ha mai perso il suo sorriso nonostante le difficoltà della vita: a #Verissimo Daniele Scardina insieme al fratello Giovanni - facebook.com facebook