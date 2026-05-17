Questa sera su Sky Cinema e NOW sono previste diverse proposte di film, con una guida dettagliata che indica orari, titoli e generi. La programmazione comprende una varietà di generi, offrendo agli spettatori la possibilità di scegliere tra diverse opzioni. La guida fornisce le indicazioni precise per seguire i film trasmessi, senza commenti o valutazioni aggiuntive. È disponibile una panoramica completa delle pellicole in onda, con informazioni chiare e aggiornate sulla programmazione della serata.

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Sentimental Value si impone come uno dei titoli più rilevanti della stagione, forte dell’Oscar® 2026 come miglior film internazionale e del Gran Premio della Giuria a Cannes. Diretto da Joachim Trier e interpretato da Renate Reinsve, Stellan Skarsgård ed Elle Fanning, il film racconta il legame profondo tra due sorelle costrette a fare i conti con il ritorno di un padre tanto affascinante quanto assente. La narrazione si muove tra memoria, ferite mai rimarginate e desiderio di riconciliazione, con uno stile intimo e raffinato che punta tutto sulle sfumature emotive. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 17 Maggio 2026 - Sentimental Value

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