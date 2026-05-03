Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programma diverse proposte, con programmi tra azione, commedie e grandi classici. La programmazione inizia alle 21 su Sky Cinema Uno HD, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di titoli. La serata si presenta ricca di film e spettacoli, con orari e canali specifici dedicati a vari generi cinematografici.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si entra subito nel vivo con Chaos, action serrato che mette insieme Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes in una caccia senza tregua tra le strade di Seattle. Un poliziotto esperto e una giovane recluta si trovano sulle tracce di una banda di rapinatori, ma l’indagine si complica rapidamente, tra doppi giochi e inseguimenti ad alta tensione. Il film punta tutto su ritmo, adrenalina e continui ribaltamenti, mantenendo alta la pressione fino all’ultimo. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio a Il caso Spotlight, potente dramma d’inchiesta premiato con due Oscar.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 3 Maggio 2026 - Chaos

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