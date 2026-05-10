Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Antigang - Nell’ombra del crimine porta in scena un’action ruvida e senza filtri con Jean Reno a capo di una squadra di poliziotti che non ama seguire le regole. Nelle strade di Parigi, tra inseguimenti serrati e sparatorie, il gruppo si mette sulle tracce di una banda di rapinatori spietati, dando vita a un confronto diretto dove conta solo il risultato. Il ritmo è alto, la tensione costante e l’approccio realistico rende ogni scontro ancora più sporco e coinvolgente. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 10 Maggio 2026 - Antigang - Nell'ombra del crimine

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