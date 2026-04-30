L'uomo che ha aperto il fuoco il 25 aprile a Roma appartiene a una comunità ebraica. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono state sequestrate diverse armi e altri oggetti. La vicenda è al centro delle indagini delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire i motivi e la dinamica dell'episodio. La polizia ha avviato approfondimenti per comprendere meglio il contesto e le eventuali responsabilità.

Mercoledì è stato arrestato Eitan Bondì, l’uomo di 21 anni che ha sparato contro due persone con una pistola ad aria compressa durante la manifestazione del 25 aprile al parco Schuster di Roma, accanto alla Basilica di San Paolo, nel quartiere Ostiense. Bondì ha confessato di essere stato lui a sparare ed è stato portato nel carcere romano di Regina Coeli con le accuse di tentato omicidio, porto e dentenzione illegale di armi. Alla polizia Bondì ha detto di far parte della Brigata ebraica, l’associazione che si richiama al corpo militare che partecipò sia alla Liberazione italiana che alla costruzione di quello che sarebbe diventato lo Stato di Israele.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa sappiamo dell’uomo che ha sparato il 25 aprile a Roma

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