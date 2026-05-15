Maldive il giallo dell' allerta meteo La verità dalla videocamera subacquea

Le operazioni di ricerca dei subacquei italiani scomparsi nelle Maldive, nell’atollo di Vaavu, riprenderanno domani. La vicenda ha attirato l’attenzione a causa di un’allerta meteo che ha interessato la zona, e le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso immagini registrate da una videocamera subacquea. La tragedia ha coinvolto più persone e si è verificata in un’area nota per le immersioni. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sui dettagli dell’incidente.

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