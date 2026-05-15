Maldive il giallo dell' allerta meteo La verità dalla videocamera subacquea
Le operazioni di ricerca dei subacquei italiani scomparsi nelle Maldive, nell’atollo di Vaavu, riprenderanno domani. La vicenda ha attirato l’attenzione a causa di un’allerta meteo che ha interessato la zona, e le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso immagini registrate da una videocamera subacquea. La tragedia ha coinvolto più persone e si è verificata in un’area nota per le immersioni. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sui dettagli dell’incidente.
Le ricerche dei corpi dei subacquei italiani deceduti alle Maldive dopo la tragica immersione nell'atollo di Vaavu riprenderanno domani. Le operazioni sono state sospese a causa del maltempo e delle forti correnti che stanno rendendo particolarmente complesso l'accesso alla grotta subacquea dove il gruppo si era immerso. Finora, è stato recuperato e identificato un solo corpo: quello del padovano Gianluca Benedetti. Ne restano da individuare altri quattro. La tragedia si è consumata durante una crociera scientifica biologica a cui partecipavano 25 italiani, a bordo dell'imbarcazione 'Duke of York'. Cinque di loro, tutti sub esperti, si erano immersi in una grotta situata a circa 50-60 metri di profondità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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