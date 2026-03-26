Cyber Security Expert | a Pisa un corso IFTS gratuito per entrare nel mondo della sicurezza informatica

A Pisa è stato avviato un corso IFTS gratuito dedicato alla sicurezza informatica, organizzato da Formatica Scarl. L’iniziativa mira a offrire competenze specifiche nel settore della cybersecurity, che attualmente registra una domanda crescente di professionisti. Il corso rappresenta un percorso formativo pratico rivolto a chi desidera inserirsi nel mercato del lavoro in questo campo.

Un’opportunità concreta per costruire una carriera in uno dei settori più richiesti del momento. Formatica Scarl lancia a Pisa il corso IFTS 'Cyb.S.Ex 1.0', un percorso completamente gratuito pensato per formare i professionisti della cyber security di domani. Realizzato in collaborazione con Università di Pisa, Noze – Innovation Agency e ITIS G. Marconi, e finanziato dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana e in ambito Giovanisì, il corso si rivolge a giovani e adulti, occupati e non occupati, con l’obiettivo di formare figure altamente specializzate nella protezione dei sistemi informatici. In un contesto in cui gli attacchi informatici sono in costante crescita, la figura dell’esperto in cyber security è diventata fondamentale per aziende e organizzazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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