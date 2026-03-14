Corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica

Il 19 marzo dalle 15 alle 18 presso l'auditorium dell'ospedale di Arezzo si svolgerà un corso gratuito dedicato alla sicurezza in età pediatrica. L'iniziativa è rivolta a genitori, insegnanti e operatori sanitari interessati a approfondire pratiche e precauzioni per la tutela dei bambini. La partecipazione è aperta a chi desidera acquisire conoscenze specifiche su questo tema.

Arezzo, 14 marzo 2026 –Appuntamento il 19 marzo dalle 15 alle 18 presso l'auditorium dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia per una nuova edizione del corso dedicato a genitori e caregiver di minori Un appuntamento di formazione per aiutare genitori e caregiver ad acquisire le giuste informazioni sulla sicurezza in età pediatrica si terrà il prossimo 19 marzo, dalle 15 alle 18, presso l’Auditorium dell’ospedale del Valdarno Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Organizzato dal Consultorio familiare della Zona distretto in collaborazione con i formatori dell’Emergenza territoriale 118, il corso mira a fornire le principali indicazioni di sicurezza nell'età infantile e prime emergenze pediatriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica Articoli correlati Come difendersi dai cyber attacchi: al via un corso gratuito che formerà esperti di sicurezza informaticaOgni giorno in Italia si registrano migliaia di tentativi di frodi informatiche indirizzare contro privati e aziende. Leggi anche: Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena Corso gratuito svezzamento: tutto quello che devi sapere! Tutto quello che riguarda Corso gratuito Temi più discussi: Corso gratuito per la potatura dell’olivo. Dal 7 al 20 aprile in provincia di Firenze; Corso gratuito di Social Media Storytelling; Programma GOL: corso gratuito per la gestione dell'accoglienza de La Bottega Toscana a Firenze; TREVISO: corso gratuito per colf promosso dalle Acli. Celiachia: corso gratuito online per ristoratori e operatori alimentariLunedì 16 marzo un appuntamento di formazione promossa dall’Asl AT sulla gestione degli alimenti senza glutine nei locali pubblici ... lanuovaprovincia.it Celiachia: un corso gratuito per ristoratori e operatori alimentari con l’Asl AtUn corso gratuito online dedicato alla celiachia e alla corretta gestione degli alimenti senza glutine nei locali pubblici: l’iniziativa organizzata ... atnews.it PIANTE AROMATICHE: DALLA CURA ALLA CUCINA (corso gratuito) - facebook.com facebook