Corso di italiano per stranieri Oltre quaranta partecipanti

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di italiano per stranieri, più di quaranta partecipanti si sono riuniti per migliorare le proprie competenze linguistiche. Durante le lezioni, si è affrontato il tema dell'importanza della lingua come strumento per esercitare i diritti e comprendere i doveri civili. La partecipazione ha coinvolto persone provenienti da diverse nazionalità, tutte impegnate a superare le barriere linguistiche. Le sessioni si sono concentrate sull'apprendimento pratico e sulla comunicazione quotidiana, senza entrare in analisi teoriche o astratte.

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"Non può esserci dialogo senza comprensione: la lingua non è solo un insieme di regole grammaticali, ma la chiave fondamentale per esercitare i propri diritti, comprendere i propri doveri e sentirsi parte integrante di una comunità". È così che l’assessore al sociale Tatiana Gliori definisce lo spirito del corso di lingua e cultura italiana per stranieri concluso pochi giorni fa all’ex municipio in piazza Matteotti, dove si è riunita una piccola fetta di mondo. L’iniziativa, promossa dal Comune e gestita dalla cooperativa sociale "Crea" ha raccolto 43 partecipanti – in prevalenza donne – provenienti da Paesi africani, asiatici, americani ed europei, e divisi in tre gruppi in base alla loro conoscenza iniziale della lingua italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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