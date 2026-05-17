Corso di italiano per stranieri Oltre quaranta partecipanti

Nel corso di italiano per stranieri, più di quaranta partecipanti si sono riuniti per migliorare le proprie competenze linguistiche. Durante le lezioni, si è affrontato il tema dell'importanza della lingua come strumento per esercitare i diritti e comprendere i doveri civili. La partecipazione ha coinvolto persone provenienti da diverse nazionalità, tutte impegnate a superare le barriere linguistiche. Le sessioni si sono concentrate sull'apprendimento pratico e sulla comunicazione quotidiana, senza entrare in analisi teoriche o astratte.

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"Non può esserci dialogo senza comprensione: la lingua non è solo un insieme di regole grammaticali, ma la chiave fondamentale per esercitare i propri diritti, comprendere i propri doveri e sentirsi parte integrante di una comunità". È così che l’assessore al sociale Tatiana Gliori definisce lo spirito del corso di lingua e cultura italiana per stranieri concluso pochi giorni fa all’ex municipio in piazza Matteotti, dove si è riunita una piccola fetta di mondo. L’iniziativa, promossa dal Comune e gestita dalla cooperativa sociale "Crea" ha raccolto 43 partecipanti – in prevalenza donne – provenienti da Paesi africani, asiatici, americani ed europei, e divisi in tre gruppi in base alla loro conoscenza iniziale della lingua italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corso di italiano per stranieri. Oltre quaranta partecipanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il debito italiano non fa più paura (ma il conto lo pagano i cittadini) Sullo stesso argomento Al via il corso di italiano dedicato agli stranieriA partire dal 9 aprile prenderà il via un corso gratuito di lingua italiana per cittadini stranieri a Maddaloni. Leggi anche: Sanità, 17mila partecipanti a corso Fad per aiutare i medici a lavorare con la telemedicina È in corso una perquisizione domiciliare a Ravarino (Modena), dove abita Salim Elkoudri, il 31enne - italiano di origine marocchina - che ha travolto con l'auto alcuni pedoni oggi a Modena. Dai riscontri raccolti finora non emergerebbero, a quanto si appren x.com Preferiresti un corso di italiano (A1) tutto in italiano, o un mix tra inglese e italiano? reddit A Battipaglia al via il corso di italiano per donne straniereHa preso ufficialmente il via il corso gratuito di lingua italiana per donne straniere, promosso dal Consorzio La Rada e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2023-2026, con il ... ansa.it L’integrazione? E’ qui. Festa per la fine del corso di italiano per famiglie e studenti stranieriSui tavoli cibo proveniente da tutto il mondo, in uno scenario incantevole come la Selva di Filetto. Ieri pomeriggio, nel comune di Villafranca, c’è stato un pic-nic a chiusura del corso di lingua ... lanazione.it