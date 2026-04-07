Al via il corso di italiano dedicato agli stranieri

Dal 9 aprile a Maddaloni inizierà un corso gratuito di lingua italiana rivolto a cittadini stranieri. L'iniziativa mira a offrire opportunità di apprendimento della lingua italiana a chi vive nel territorio e desidera migliorare le proprie competenze linguistiche. Il corso si svolgerà presso una struttura locale e sarà aperto a tutti i cittadini stranieri interessati a partecipare. Per iscriversi, è necessario rispettare i requisiti previsti dall'organizzazione.

A partire dal 9 aprile prenderà il via un corso gratuito di lingua italiana per cittadini stranieri a Maddaloni. L’iniziativa è promossa da CSC, cooperativa ‘Credito Senza Confini’, con cui il Comune di Maddaloni ha sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a sostenere percorsi di integrazione e inclusione sociale per le persone migranti presenti sul territorio. Possono partecipare migranti residenti in qualunque comune, anche al di fuori di Maddaloni. Il corso rappresenta un’opportunità concreta per favorire l’autonomia linguistica e l’inserimento nella comunità locale, in linea con le politiche sociali e culturali dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it A Cascina un corso pratico di italiano per stranieriSono aperte le iscrizioni al 'Corso pratico di italiano per stranieri', un’iniziativa che vede protagonista la Rete Bibliolandia con il progetto... L'avventura di insegnare italiano all'estero | Con Lara Carnovali | Aula insegnanti Temi più discussi: Maddaloni, al via il corso di italiano. La partenza è fissata per il 9 aprile; Maddaloni, al via il corso gratuito di italiano per stranieri: ecco come iscriversi |; Al via il Corso di perfezionamento in Diritto marittimo e portuale; Loiri Porto San Paolo, al via le lezioni gratuite di italiano per i cittadini stranieri. Maddaloni, al via il corso gratuito di italiano per stranieri: ecco come iscriversiUn’importante opportunità formativa e sociale sta per prendere il via nel cuore della Terra di Lavoro. A partire dal 9 aprile, il Comune di Maddaloni ospiterà un corso gratuito di lingua italiana dedi ... casertaweb.com A Battipaglia al via il corso di italiano per donne straniereHa preso ufficialmente il via il corso gratuito di lingua italiana per donne straniere, promosso dal Consorzio La Rada e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2023-2026, con il ... ansa.it LAVORI IN CORSO Acquedotto Pugliese ha disposto, per la fornitura integrativa di acqua, un’autobotte che sarà dislocata nei pressi del municipio. #lattacco #castellucciovalmaggiore #aqp #disagi - facebook.com facebook Bari, il pugno nello stomaco: in corso Benedetto Croce dormitorio a cielo aperto per i senzatetto x.com