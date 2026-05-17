Corse clandestine nel parcheggio del centro commerciale | il video e la denuncia

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parcheggio di un centro commerciale di Afragola si svolgono regolarmente corse clandestine di auto e moto, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. Un video ha documentato le manovre pericolose e le sgommate che si verificano in queste occasioni, portando alla presentazione di una denuncia. La zona, normalmente destinata al parcheggio, viene usata come una pista irregolare, creando situazioni di rischio tra i veicoli che sfrecciano ad alta velocità.

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Nel parcheggio dell’Ipercoop di Afragola continuano le corse clandestine. L’area, soprattutto di sera e nei fine settimana, viene usata come una pista abusiva da auto e moto che sfrecciano ad alta velocità tra sgommate e manovre pericolose.La vicenda è stata documentata ancora una volta da video. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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