Dal parcheggio del centro commerciale lanciano pietre alle auto in corsa | la denuncia

Nella serata di ieri, alcuni giovani sono stati segnalati per aver lanciato pietre contro auto in transito e in sosta in via Mianella a Miano. L’episodio è avvenuto dal parcheggio del centro commerciale La Birreria, che si affaccia sulla strada. Testimoni riferiscono di aver visto i ragazzi gettare i sassi dal livello superiore del parcheggio, creando preoccupazione tra gli automobilisti coinvolti.

Pietre contro le auto in transito e in sosta. È quanto segnalato in serata a Miano, in via Mianella, dove alcuni giovanissimi avrebbero lanciato sassi dal parcheggio del centro commerciale La Birreria, che affaccia direttamente sulla strada.Secondo quanto riferito da residenti e automobilisti, i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Sorpreso a rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale, arrestato 45enne Lecco, le rubano la borsa dall’auto nel parcheggio del centro commerciale: dentro c’è un farmaco salvavitaLecco, 11 gennaio 2026 – Nemmeno il tempo di riporre il carrello della spesa, che qualcuno gli ha rubato la borsetta che aveva lasciato in auto. Aggiornamenti e notizie su Dal parcheggio del centro commerciale... Temi più discussi: Dal parcheggio del centro commerciale lanciano pietre alle auto in corsa: la denuncia; Il Lauben Parking riapre con una nuova gestione | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Tentano di rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale; Il Bosco dei Nuovi Nati e delle Nuove Nate. Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiAtti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uomini, colti in flagranza dalla Polizia Locale. L'episodio è accaduto oggi, mercoledì 25 febbraio. I caschi bianchi, ... fanpage.it Lecco, le rubano la borsa dall’auto nel parcheggio del centro commerciale: dentro c’è un farmaco salvavitaLecco, 11 gennaio 2026 – Nemmeno il tempo di riporre il carrello della spesa, che qualcuno gli ha rubato la borsetta che aveva lasciato in auto. Dentro c'erano pochi soldi, spiccioli più che altro, ma ... ilgiorno.it Auto in fiamme nel parcheggio coperto – Video - facebook.com facebook Bari, riapre il parcheggio di corso Mazzini: 111 posti auto e nuova illuminazione - News x.com