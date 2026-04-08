La truffa della monetina nel parcheggio del centro commerciale denunciato un 36enne

La polizia ha identificato un uomo di 36 anni come presunto autore di un furto avvenuto il 24 marzo nel parcheggio di un centro commerciale a Novara. La vicenda riguarda una truffa legata all’uso di una monetina, che avrebbe coinvolto un’altra persona nel tentativo di sottrarre denaro. Le indagini sono state condotte dopo la denuncia presentata dalla vittima, che ha fornito dettagli sull’episodio.

Identificato dalla polizia il presunto autore di un furto messo a segno lo scorso 24 marzo nel parcheggio del centro commerciale San Martino di Novara. Si tratta di un uomo di 36 anni, di nazionalità peruviana, già noto alle forze dell'ordine per reati simili.Il furto con la tecnica della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Rubano una borsa nel parcheggio del supermercato con la tecnica della monetinaMettono a segno un furto con la tecnica della monetina, ma vengono fermati e arrestati durante la fuga.

Fuori dal centro commerciale lo store della droga, la consegna della cocaina avveniva nel parcheggioL’uomo che ha ceduto la droga è stato identificato e, a seguito di perquisizione estesa al proprio domicilio, sono state rinvenute in suo possesso 13...

Temi più discussi: Truffavano i turisti sui treni con la tecnica della ‘monetina’: arrestati; Monete gettate accanto all’auto. Anziana derubata nel parcheggio; Truffa del falso carabiniere per derubare anziana a Sansepolcro, due arresti.

Truffa della monetina. L’auto con la banda fermata in ValtiberinaL’arresto è scattato grazie alla coordinazione tra i reparti dei carabinieri di Umbria e Toscana: subito dopo l’ennesimo furto, ricevuta la segnalazione, i militari di Sansepolcro hanno intercettato l ... lanazione.it

Ti è caduta una monetina, e intanto rubano la borsa agli anziani passanti: come funziona la truffaSi chiama tecnica della monetina ed è usata per distrarre le vittime ignare durante lo scippo. Nella provincia di Perugia una banda aveva messo a sistema questa modalità di azione per derubare gli ... fanpage.it

Ancora una truffa del “finto carabiniere” nell’Agrigentino: colpo da oltre 50.000 euro, si cerca il responsabile https://qds.it/ancora-una-truffa-del-finto-carabiniere-nellagrigentino-colpo-da-oltre-50-000-euro-si-cerca-il-responsabile/#google_vignette - facebook.com facebook

La truffa delle villette: caparre versate fino a 140mila euro mai registrate. "A Natale cantiere fermo e avevano già tolto i citofoni" x.com