Corsa Champions | festeggia il Napoli sorridono Milan e Roma Como in corsa crollo Juve
La 37ª giornata di Serie A si è svolta nel corso del pranzo, portando risultati rilevanti per la classifica e le ambizioni delle squadre coinvolte. Il Napoli ha conquistato una vittoria che permette di festeggiare, mentre Milan e Roma hanno ottenuto risultati positivi. La squadra di Como si mantiene in corsa per obiettivi importanti, mentre la Juventus ha subito un crollo che rischia di influire sulla sua posizione in classifica. I risultati di questa giornata hanno creato un panorama di partite decisive per le ultime sfide stagionali.
. La 37ª giornata di Serie A ha scelto l’ora più innocente, quella del pranzo, per trasformarsi in un detonatore. Le partite delle 12 hanno riscritto la corsa Champions con una violenza narrativa che il calendario non aveva previsto: chi doveva confermarsi lo ha fatto, chi doveva reagire è crollato, chi inseguiva ha trovato ossigeno. È stato un turno che non ha lasciato spazio alla diplomazia, solo alla verità del campo. A Como la partita sembra bloccata, poi Moreno trova il varco che vale una stagione. Il suo gol è un bisturi che incide il Parma e tiene vivi i lombardi nella corsa più improbabile dell’anno. Il Como non molla, non si arrende, non si accontenta: 68 punti, aggancio alla Juventus, sogno ancora respirabile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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