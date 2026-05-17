Corsa Champions | festeggia il Napoli sorridono Milan e Roma Como in corsa crollo Juve

La 37ª giornata di Serie A si è svolta nel corso del pranzo, portando risultati rilevanti per la classifica e le ambizioni delle squadre coinvolte. Il Napoli ha conquistato una vittoria che permette di festeggiare, mentre Milan e Roma hanno ottenuto risultati positivi. La squadra di Como si mantiene in corsa per obiettivi importanti, mentre la Juventus ha subito un crollo che rischia di influire sulla sua posizione in classifica. I risultati di questa giornata hanno creato un panorama di partite decisive per le ultime sfide stagionali.

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