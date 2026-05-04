Corsa Champions chi la spunta? Il calendario a confronto per Milan Juve Roma e Como

Nell'ultimo turno di campionato, il Milan ha mostrato gravi difficoltà, mettendo in discussione i risultati raggiunti durante l'anno. La corsa in Champions League coinvolge anche Juventus, Roma e Como, con un calendario che mette alla prova le loro ambizioni. Le partite recenti hanno evidenziato i problemi delle squadre, mentre il cammino verso la qualificazione rimane aperto e incerto.

Qualcuno si augura che questa corsa Champions non finisca mai per lo spettacolo e i colpi di scena che regala di settimana in settimana, qualcun altro (Allegri?) spera invece che questo campionato si chiuda il prima possibile così com'è. Perché il 35° turno del campionato ha decretato che nella corsa all'Europa tutto resta aperto, e anzi dietro ogni giornata si nasconde una sorpresa che può cambiare il finale di una stagione che a questo punto resterà aperta fino alla fine per tutte le protagoniste dal 3° fino al 6° posto. Un mondo racchiuso in 5 punti appena. Lo 0-0 ottenuto dai rossoneri contro la Juve poco più di una settimana fa aveva consolidato il 3° posto in classifica del Diavolo, a quota 67 a +3 proprio sui bianconeri al 4° e a +6 su Como e Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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