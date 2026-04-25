Un gol segnato in una partita del Napoli ha attirato l’attenzione dei media. La rete rappresenta un momento significativo per la squadra e il giocatore coinvolto, che ha contribuito alla vittoria e alla storia recente del club. La partita si è svolta allo stadio Maradona e ha portato a un risultato importante per il campionato. La rete è stata descritta come un elemento che ha molto più di un valore sportivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un gol che vale molto più di una semplice rete. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne contro la Cremonese ha firmato il suo centesimo gol nei cinque principali campionati europei, diventando il secondo centrocampista nella storia a raggiungere questo traguardo dopo Marco Reus. Ma non è solo una questione di numeri. Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, quella di ieri è stata la rete della rinascita: il primo gol su azione con la maglia del Napoli, arrivato 181 giorni dopo l’ultimo, segnato su rigore contro l’Inter prima dell’infortunio che lo aveva costretto a un lungo stop.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport – “Napoli, De Bruyne 100 volte: gol, riscatto e storia al Maradona”

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