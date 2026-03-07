Corriere dello Sport | Santos subito Napoli pronto il riscatto

Il Napoli sta valutando il riscatto di Alisson Santos, giocatore che si è messo in luce con una rete e una prestazione significativa contro il Torino. Il giovane talento brasiliano ha mostrato ancora una volta le sue qualità durante l’ultimo match, attirando l’attenzione tra i tifosi e la dirigenza. La società è pronta a definire i dettagli per il possibile acquisto definitivo dell’attaccante.

Il Napoli scopre sempre di più il talento di Alisson Santos, protagonista anche contro il Torino con un gol e una prestazione ricca di spunti. Nel racconto firmato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l'esterno brasiliano si conferma uno degli uomini del momento della squadra di Conte, capace di incidere con personalità in un campionato che fino a pochi mesi fa non conosceva. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Alisson ha acceso la partita del Maradona dopo appena sette minuti con una giocata delle sue: partenza dalla sinistra, accentramento e destro secco sul primo palo che sorprende Paleari.