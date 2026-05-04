Il Napoli si appresta a disputare una partita fondamentale per la qualificazione in Champions League, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe garantire l’ingresso alla fase successiva. La sfida si svolgerà contro il Bologna e rappresenta un momento chiave per la squadra, che punta a chiudere i giochi e conquistare un risultato positivo. La partita si avrà nelle prossime ore, determinando il cammino europeo del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara a giocare il punto decisivo della sua stagione. Dopo il pareggio di Como, gli azzurri hanno in mano il primo vero match point per la qualificazione in Champions League. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida di lunedì contro il Bologna rappresenta l’occasione per chiudere aritmeticamente il discorso con due giornate di anticipo. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, utilizza una metafora tennistica efficace: Conte è pronto a servire per il match.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: Napoli, match point Champions: “Conte può chiudere i conti contro il Bologna”

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