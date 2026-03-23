"> Il Maradona si prepara a vestirsi ancora una volta a festa. Dopo i numeri record registrati nel weekend, lo stadio di Fuorigrotta tornerà ad accogliere il pubblico lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, per la sfida contro il Milan. E, come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tutto lascia presagire un nuovo sold out. La prevendita è già partita e, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i segnali sono chiarissimi: si viaggia verso quota 50mila spettatori per una gara che può valere il sorpasso in classifica. In questi giorni la vendita è riservata ai possessori di Fidelity Card, mentre da venerdì scatterà la vendita libera, con il rischio concreto di esaurire in fretta i pochi biglietti rimasti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Maradona sold out per Napoli-Milan: assalto da 50mila per il sorpasso”

Articoli correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Maradona sold out nella notte decisiva”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, al Maradona ritmo da scudetto”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corriere dello Sport Maradona sold out...

Temi più discussi: Napoli, assalto al secondo posto in due mosse: venerdì a Cagliari, poi Conte sfida Allegri; Il Maradona si prepara al sold out a Pasquetta per Napoli-Milan: il dato – CdS; Napoli, in migliaia in coda al Maradona per le Giornate FAI; Napoli, giornata decisiva per la Champions: perché Conte ha una grande occasione.

Corriere dello Sport: Maradona sold out per Napoli-Milan: assalto da 50mila per il sorpassoIl Maradona si prepara a vestirsi ancora una volta a festa. Dopo i numeri record registrati nel weekend, lo stadio di Fuorigrotta tornerà ad accogliere il pubblico lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta ... napolipiu.com

CdS – Napoli-Milan, previsto ancora un sold out al Maradona, aspettando novità dalla prevenditaI tifosi partenopei, quelli residenti in Campania, non potranno seguire il Napoli in trasferta domani a Cagliari, per l'ultima ... ilnapolionline.com

L’Inter frena a Firenze, il Milan si porta a -6 e il Napoli a -7. Campionato riaperto Ora la sosta, al rientro: Inter-Roma e Napoli-Milan #seriea #milanpress x.com

L’Inter frena a Firenze, il Milan si porta a -6 e il Napoli a -7. Campionato riaperto Ora la sosta, al rientro: Inter-Roma e Napoli-Milan #seriea #milanpress facebook