Nel calcio mercato di questa stagione, alcune trattative riguardano giocatori attualmente sotto contratto con la squadra bianconera. La società sta valutando diverse cessioni, coinvolgendo in particolare alcuni membri del reparto offensivo. Le decisioni potrebbero influenzare la rosa nelle prossime settimane, con alcuni nomi ancora in fase di definizione tra le parti interessate. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora stati annunci ufficiali riguardo alle eventuali partenze.

2026-05-16 08:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Mezza Juve in bilico. La sfida di domani con la Fiorentina sarà l’ultima della stagione della Signora allo Stadium e per molti bianconeri l’ultimo ballo all’Allianz. Il futuro è ancora da delineare per diversi giocatori e non si tratta di giocatori qualunque. Non può essere tale, ad esempio, Dusan Vlahovic, arrivato nel mercato invernale del 2022 come nuovo uomo dei sogni dopo che l’estate precedente aveva salutato un certo Cristiano Ronaldo, e ora, a quattro anni di distanza, tutt’altro che sicuro del suo domani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Da Openda a David, mezza Juve è in bilico: il piano cessioni

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