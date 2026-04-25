La Juventus ha deciso di esercitare il diritto di riscatto su Jeremie Boga, che attualmente gioca con il Nizza. La società ha già stabilito anche le cessioni future, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La notizia riguarda le operazioni di mercato in corso, con dettagli sulle decisioni prese per il rinnovo del contratto dell’attaccante. La squadra si sta preparando per le prossime stagioni con queste scelte strategiche.

2026-04-23 08:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: La Juventus ha deciso di riscattare Jeremie Boga dal Nizza. I 4,8 milioni di euro del riscatto — il prestito era gratuito — non spaventano il club bianconero, che ha intenzione di confermare il francese grazie alle ottime prestazioni offerte nell’ultimo periodo. Sarà lui il vice del turco Kenan Yildiz, con il montenegrino Adzic che verrà prestato a una società di media classifica, se non anche all’estero. Juve, via Openda e non solo. C’è poi chi andrà certamente via: si tratta di Lois Openda, l’attaccante belga prelevato un anno fa per 3 milioni e confermato per 42 dopo la certezza del decimo posto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Juve riscatterà Boga. Già decise anche le cessioni

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