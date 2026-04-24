Secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo, due portieri della squadra sono incerte sul loro futuro. La possibilità che entrambi possano lasciare la rosa nella prossima stagione è stata confermata, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali. La situazione riguarda le posizioni di Di Gregorio e Perin, che al momento sono considerate in bilico e potrebbero essere trasferiti altrove.

2026-04-24 08:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: TORINO – Di Gregorio e Perin potrebbero non esserci più nella prossima stagione: entrambi sono in bilico, se non in uscita. Spalletti cerca un numero uno di esperienza, la porta bianconera potrebbe cambiare padrone dopo una stagione non semplice per i due interpreti. Di Gregorio è stato il titolare designato a inizio cammino poi ha avuto un lungo passaggio a vuoto a febbraio, con errori disseminati qua e là che gli sono costati il posto e sei partite in panchina. Perin e Di Gregorio, il presente e il futuro. Perin lo ha egregiamente sostituito prima dell’infortunio nel primo tempo con il Genoa che ha aperto la strada al rilancio di DiGre.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Juve, Di Gregorio e Perin in bilico: la situazione

Spalletti su Di Gregorio e rinnovo Juventus

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