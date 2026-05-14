A dieci anni dalla scomparsa di Michela Noli, Firenze si prepara a una corsa collettiva per ricordarla e sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgendo cittadini di tutte le età che desiderano partecipare. La data scelta è il 14 maggio, giorno che segna l’anniversario della sua scomparsa. L’evento mira a mantenere vivo il ricordo di Michela e a promuovere azioni contro la violenza di genere.

Firenze, 14 maggio 2026 – Dieci anni fa uscì di casa sperando in un ultimo chiarimento. Non tornò più. Michela Noli aveva 31 anni, lavorava all’aeroporto di Firenze, amava viaggiare, andare in palestra, progettare il futuro. Il 15 maggio del 2016 venne uccisa dall’ex marito con decine di coltellate nel quartiere dell’Isolotto. Un femminicidio che sconvolse Firenze e che, da allora, è rimasto impresso nella memoria collettiva della città. Oggi il suo nome continua a vivere non solo nel dolore di una tragedia, ma anche in un messaggio di impegno, consapevolezza e lotta contro la violenza sulle donne. Domenica 17 maggio torna infatti “Corri per Michela”, la manifestazione non competitiva nata per ricordarla e trasformare quella ferita ancora aperta in un’occasione concreta di partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze corre per ricordare Michela Noli e dire no alla violenza contro le donne

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