La corsa a Palazzo dei Giganti | le priorità del candidato sindaco Luigi Gentile

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si sono svolti incontri con i quattro candidati alla carica di sindaco della città dei Templi. Tra di loro, uno sostiene diverse forze politiche tra cui il Movimento per l'Autonomia, Fratelli d’Italia, Forza Italia e l’Unione di Centro. La redazione di AgrigentoNotizie ha interpellato anche un altro candidato, il quale ha presentato le proprie proposte e priorità per il futuro del territorio.

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città dei Templi: Dino Alonge sostenuto da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc; Giuseppe.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Dino AlongeIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città... La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Peppe Di RosaIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Peppe Di Rosa; Elezioni, ecco le liste dei candidati al Consiglio comunale di Lega e Luigi Gentile sindaco; Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio per Noi Moderati-Sud chiama Nord a sostegno di Luigi Gentile; Dall'outsider dell'ultima ora al collezionista di big: le mosse dei 4 candidati per espugnare Palazzo dei Giganti. Amministrative, il candidato sindaco Luigi Gentile inaugura comitato elettorale con Cateno De Luca È stata inaugurata ad Agrigento la sede del comitato elettorale di Luigi Gentile, candidato alla carica di sindaco della città... - facebook.com facebook Chi erano Luigi Gentile e Patrizia Lamanuzzi, i due coniugi volati giù dal balcone a Bisceglie x.com