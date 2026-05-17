A Cormano, nel quartiere Balossa, un grande campo di ciliegie aperto al pubblico per tutto il mese. Il progetto, nato cinque anni fa come sperimentale dal Parco Nord Milano, si concentra sull'agricoltura sociale e sostenibile. La coltivazione, che coinvolge la comunità locale, si propone di offrire ai visitatori l’opportunità di raccogliere i frutti direttamente dal campo. L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione e l’inclusione attraverso un’attività agricola accessibile a tutti.

Il gigantesco campo di ciliegie, avviato come progetto sperimentale cinque anni fa dal Parco Nord Milano, apre al pubblico per tutto il mese con un’iniziativa di agricoltura sociale e sostenibile. Al centro della Balossa, un’impresa di giovani di Bergamo aveva trovato "questo terreno stupendo di 10 ettari. Abbiamo messo a dimora 6mila piante con 20 varietà diverse, che maturano da adesso fino a metà giugno – raccontano i promotori -. Venerdì abbiamo dato il via a un’autoraccolta: daremo dei cestini a chiunque verrà per poter raccogliere le ciliegie con le proprie mani direttamente dai rami". All’inaugurazione dell’iniziativa erano presenti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cormano, agricoltura sociale. Al centro della Balossa un cesto di ciliegie per tutti

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