Mettere il cibo l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni

Il Comune ha annunciato l’intenzione di concentrare le politiche di sviluppo locale su cibo, agricoltura e territorio per i prossimi cinque anni. La decisione è stata comunicata a seguito di incontri con le associazioni e gli esperti del settore. L’obiettivo è integrare queste tematiche nelle strategie di pianificazione urbana e di promozione economica. La proposta riguarda anche interventi di tutela e valorizzazione delle aree rurali e agricole della zona.

Arezzo, 29 aprile 2026- Mettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni. È questo l’obiettivo del manifesto programmatico “Coltivare il Futuro” presentato da Coldiretti Arezzo presso la Sede Provinciale di viale Mecenate in occasione del confronto con i candidati a Sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Il documento si articola in otto punti chiave che spaziano dall’educazione alimentare nelle mense scolastiche alla gestione del verde urbano, fino alla valorizzazione del settore vitivinicolo e dell’agriturismo come motori di attrazione turistica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Mettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni» Filiere corte | Webinar Uncem con Legambiente Notizie correlate Nasce a Carpi una nuova associazione per mettere i più piccoli al centro della cittàÈ nata ufficialmente "Carpi dei Bambini e delle Bambine odv", una nuova associazione di volontariato costituita a inizio anno con l'ambizioso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Come mettere in ordine i cibi per controllare la glicemia: cosa dicono gli studi sul meal sequence per il diabete 2; Cibo e salute, in gara giovani talenti per la prevenzione; Cibi ultraprocessati vegetali: perché l’UE continua a censurarli?; L’impatto ambientale del cibo tradizionale per cani e gatti fra emissioni di gas e consumo delle parti second…. «Mettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni»Il manifesto programmatico Coltivare il Futuro presentato da Coldiretti Arezzo in occasione del confronto con i candidati a Sindaco ... lanazione.it Cibo e ambiente: l'educazione alimentare si impara da bambiniL'infanzia è un momento chiave per l’educazione alimentare e in particolare per far crescere la consapevolezza dell’interconnessione tra cibo e ambiente ... corriere.it Secondo il Financial Times, Cvc potrebbe mettere sul piatto 9 miliardi di euro per il delisting di Nexi - facebook.com facebook Massacrare decine di migliaia di persone, deportarne milioni, distruggere quattro paesi, mettere in atto un processo genocida la cui fine non si vede, infangare per sempre la parola "sionismo" e trasformare il proprio popolo in un paria mondiale ... per evitare l x.com