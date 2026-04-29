Mettere il cibo l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha annunciato l’intenzione di concentrare le politiche di sviluppo locale su cibo, agricoltura e territorio per i prossimi cinque anni. La decisione è stata comunicata a seguito di incontri con le associazioni e gli esperti del settore. L’obiettivo è integrare queste tematiche nelle strategie di pianificazione urbana e di promozione economica. La proposta riguarda anche interventi di tutela e valorizzazione delle aree rurali e agricole della zona.

Arezzo, 29 aprile 2026- Mettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni. È questo l’obiettivo del manifesto programmatico “Coltivare il Futuro” presentato da Coldiretti Arezzo presso la Sede Provinciale di viale Mecenate in occasione del confronto con i candidati a Sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Il documento si articola in otto punti chiave che spaziano dall’educazione alimentare nelle mense scolastiche alla gestione del verde urbano, fino alla valorizzazione del settore vitivinicolo e dell’agriturismo come motori di attrazione turistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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