La 64ª Fiera nazionale dell'Agricoltura si svolgerà dal 17 al 19 aprile presso Lancianofiera, all'Iconicella, con i padiglioni già pieni e gli spazi espositivi quasi esauriti a metà aprile. L’evento si concentrerà su temi come innovazione, giovani e sostenibilità, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel settore agricolo nazionale.

Padiglioni pieni e spazi 'sold out' già da metà aprile per la 64^ Fiera nazionale dell'Agricoltura che si terrà a Lancianofiera, all'Iconicella, dal 17 al 19 aprile. Il polo fieristico regionale sarà per tre giorni capitale del settore agricolo del Centro-Sud. Il tema scelto per il 2026, “La terra incontra il domani”, sintetizza la volontà di accompagnare il comparto agricolo nella transizione tecnologica ed ecologica, offrendo soluzioni per affrontare il cambiamento climatico, la razionalizzazione delle risorse e la competitività dei mercati. Sono attesi espositori dall'Abruzzo ma anche da fuori regione a partire da Marche, Lazio, Puglia, Campania, per continuare con aziende dal Veneto e dal Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Innovazione, giovani e sostenibilità: le sfide del settore al centro della Fiera nazionale dell'Agricoltura

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