Coppia muore in un incidente sulla Provinciale condannato automobilista

Una coppia ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Provinciale. La quarta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Lucia Vignale, ha deciso sul ricorso presentato da un uomo di 48 anni, residente in Cancello ed Arnone. L'uomo era accusato di aver causato la morte dei coniugi, entrambi di Villa Literno, travolti nel corso dell’incidente. La sentenza ha condannato l’automobilista, che ora dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto.

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La quarta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Lucia Vignale, si è pronunciata sul ricorso presentato da Nicola Cantile, 48enne di Cancello ed Arnone - responsabile dell’omicidio colposo dei coniugi Antonio Ferriero e Giuseppina Di Fraia entrambi di Villa Literno, travolti nella loro. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Colpo al cuore della criminalità: arrestato ex esponente della Mala del Brenta TG Plus NEWS Venezia Sullo stesso argomento Leggi anche: Incidente sulla Provinciale Barberinese, muore a 27 anni Incidente sulla provinciale: auto contro albero, muore un 74enneTragico incidente stradale nella mattinata di oggi, 8 marzo, lungo la strada provinciale 16 che collega Castellaneta a Laterza, in località Gaudella. Darrell Sheets, star di Storage Wars, muore a 67 anni in un apparente suicidio. x.com Morto a Milano investito da un'auto, gravissima la moglie: la coppia travolta sulle strisce pedonaliIncidente mortale a Milano: coppia travolta da un'auto in viale Pirelli. Muore un uomo di 77 anni, la moglie è in gravissime condizioni al Niguarda ... virgilio.it Coppia di sposi muore durate il viaggio di nozze: chi erano le vittime di 25 anniL’incidente stradale a Sciacca che ha causato la morte della coppia di sposi americani durante la luna di miele lungo la Statale 115. notizie.it Dolore inaspettato per un matrimonio. reddit